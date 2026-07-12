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Регионы России

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Минобороны ОАЭ подтвердило отражение атак с территории Ирана

Минобороны ОАЭ подтвердило отражение атак с территории Ирана

Министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявило о том, что системы противовоздушной обороны страны успешно отразили ракетные удары и беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана.

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