Semafor: Отсутствие явной поддержки Трампа тормозит санкции против РФ

Как удалось узнать изданию Semafor у собственных источников в зааконодательных кругах, сенаторы Соединенных Штатов выражают скептицизм по поводу проекта новых ограничительных мер против России, предполагая, что инициатива рискует не получить полной поддержки со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.
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