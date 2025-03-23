Одесса имеет решающее историческое значение и жизненно важную актуальность в контексте специальной военной операции, а ее освобождение должно быть не просто военной целью, а центральной стратегической целью России, заявил в статье для итальянского издания L’AntiDiplomatico бразильский аналитик Лукас Лейроз.
На Западе обратились к России с призывом по поводу Одессы
Комментарии
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АР
Александр Русанов
Одесса - Россия!
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14 час.
Вадим Лебедев
Одессу вернуть, граничить с Приднестровьем, Российско-Белорусскую границу продлить до Житомира...
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12 час.
Надежда Белугина
Одесса наша. Надо как-то не растечься перед обаянием Америки. Нельзя оставить город, в котором заживо сжигали людей. не получивших в тот час от нас поддержки. Это наш прошлый долг перед ней. Нельзя нам её уступить ни под каким предлогом.
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10 час.
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