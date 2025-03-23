Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 516 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Ну а что ж тут... Блогер он и есть блогер. Долб@еб по русски.«Про граффити в С...
  • Vladimir Lioubimcev
    Мерц до того мерзкий недочеловек... Фашик!!Мерц назло США го...
  • Алекс Сэм
    За пиар на крови ему прилетит.«Про граффити в С...

На Западе обратились к России с призывом по поводу Одессы

На Западе обратились к России с призывом по поводу Одессы

Одесса имеет решающее историческое значение и жизненно важную актуальность в контексте специальной военной операции, а ее освобождение должно быть не просто военной целью, а центральной стратегической целью России, заявил в статье для итальянского издания L’AntiDiplomatico бразильский аналитик Лукас Лейроз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АР
Александр Русанов
Одесса - Россия!
Ответить
14 час.
Вадим Лебедев
Одессу вернуть, граничить с Приднестровьем, Российско-Белорусскую границу продлить до Житомира...
Ответить
12 час.
Надежда Белугина
Одесса наша. Надо как-то не растечься перед обаянием Америки. Нельзя оставить город, в котором заживо сжигали людей. не получивших в тот час от нас поддержки. Это наш прошлый долг перед ней. Нельзя нам её уступить ни под каким предлогом.
Ответить
10 час.
наверх