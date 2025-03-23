На Западе обратились к России с призывом по поводу Одессы

Надежда Белугина

Одесса наша. Надо как-то не растечься перед обаянием Америки. Нельзя оставить город, в котором заживо сжигали людей. не получивших в тот час от нас поддержки. Это наш прошлый долг перед ней. Нельзя нам её уступить ни под каким предлогом.