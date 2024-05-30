Ghost of Tsushima: Режиссёрская версия + ОБНОВЛЕНИЯ

https://irongamers.ru/sale/key/4373120 - Игра доступна во всех регионах в том числе РОССИИ ️Гарантия на аккаунт 10 месяцев Мгновенная выдача товара после покупки Для активации не нужно использовать сторонние программы активаторов - вы получите логин/пароль После оплаты Вы получите Логин:Пароль от STEAM с игрой Ghost of Tsushima: Режиссёрская версия Инструкция по активации: 1) Войти в аккаунт под полученными данными 2) Скачать игру из библиотеки Steam 3) Переключить клиент Steam в оффлайн режим (В левом верхнем углу - Перейти в автономный режим) 4) Играть Язык интерфейса: Русский, Английский (MULTI) Язык озвучки: Русский, Английский (MULTI) Важно! 1 активация 1 ПК Держать steam в оффлайн! Доступ к почте - не предоставляем! Аккаунт для пользования только в оффлайн режиме! Передача данных аккаунта запрещена! .