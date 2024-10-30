День основания Российского военно-морского флота В России 30 октября традиционно отмечается День основания военно-морского флота.
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День основания Российского военно-морского флота В России 30 октября традиционно отмечается День основания военно-морского флота.
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