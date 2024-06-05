Мудрые советы от Елены Малышевой родителям, отправляющим детей в летний лагерь

Их важно научить не использовать чужие средства личной гигиены В эфире популярной программы «Жить здорово!» телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус поделились рекомендациями для родителей, готовящих детей к летнему отдыху в лагере.
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