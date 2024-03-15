Хакеры опубликовали секретные документы об уничтожении танков Abrams в зоне СВО

ВС РФ ударили “Искандером” по командно-штабному узлу ВСУ. Хакеры опубликовали секретные документы об уничтожении танков Abrams на Украине Хакеры группировки «Берегиня» опубликовали секретные документы о потерях ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии