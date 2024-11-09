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Запад поделил Украину: карты «новой Незалежной» утекли в интернет

Запад поделил Украину: карты «новой Незалежной» утекли в интернет

Западные СМИ рассказывают, что Россия и Украина тайно договариваются в Катаре прекратить удары по энергетическим объектам.

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Комментарии
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Виктор Галкин
Похоже зря наши деды, проливали кровь.
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14 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Хрен им, а не Украину! 🖕🖕🖕Мечтать не вредно! Земля Украины принадлежит только её народу! А народ на референдуме скажет, с кем он хочет быть.
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5 час.
СЗ
Светлана Зуева
Карта будет такой,как захочет Россия,а не какие-то прыщи залупастые!
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1 час.

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