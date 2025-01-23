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Царьград

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В России вводят беспошлинный ввоз картофеля после роста цен на 92%

В России вводят беспошлинный ввоз картофеля после роста цен на 92%

Россия открыла беспошлинный импорт картофеля на фоне снижения урожая в 2024 году.Министерство сельского хозяйства сообщило об установлении беспошлинного ввоза в Россию картофеля из других стран объёмом в 150 тысяч тонн.

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