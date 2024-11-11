Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Мир" по Трампу возможен только в одном случае, если Россия откажется от своих национальных интересов. Но думаю, этого не произойдёт

"Мир" по Трампу возможен только в одном случае, если Россия откажется от своих национальных интересов. Но думаю, этого не произойдёт

Давайте без иллюзий. Впереди нас ожидает как минимум десятилетие военного противостояния с Западом, где Вашингтон будет подкидывать в топку войны одного своего союзника за другим и постарается остаться в безопасности на континентальной части США.

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