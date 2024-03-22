Apple и Google могут отключить смартфоны в России при одном условии Татьяна СергееваВ социальных сетях обсуждают новость о том, что уже через 2 дня многим российским пользователям перекроют доступ ко всем сервисам Google.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии