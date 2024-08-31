Жильем поросло: как будут управлять многоквартирными домами

В России планируется трансформировать сферу управления многоквартирными домами (МКД), доклад об этом комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил на оценку Министерству строительства (документы есть у «Известий»).
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