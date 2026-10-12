Отключение света и воды за долги по ЖКХ: условия и процедура

Минстрой РФ напомнил о правилах отключения жилищно-коммунальных услуг при задолженности. Узнайте, при каких условиях и после каких процедур могут отключить воду и электричество, а также как должно быть направлено уведомление о долге.
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