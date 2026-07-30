«Челси» за 52 млн фунтов купил Лакруа у «Кристал Пэлас». Контракт с защитником – до 2032-го

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Максанс Лакруа перешел в « Челси » из « Кристал Пэлас ».  «Синие» объявили о трансфере 26-летнего защитника.

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