Песков ответил, когда состоится долгожданный разговор Трампа и Путина

МОСКВА, 17 ноября, ФедералПресс. Во время интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, состоялись ли переговоры президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа.
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