Русская весна

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Россия подняла флаг борьбы за будущее человечества, которое капитулирует перед страшным злом

Россия подняла флаг борьбы за будущее человечества, которое капитулирует перед страшным злом

Известный российский теле- и радиоведущий Сергей Михайлов (Стиллавин)   «Что нам предложить миру? 30 лет я слышу, что Россия никак не может родить новую глобальную идею, которая стала бы новой путеводной звездой для всего прогрессивного человечества.

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