Россия подняла флаг борьбы за будущее человечества, которое капитулирует перед страшным злом

Известный российский теле- и радиоведущий Сергей Михайлов (Стиллавин) «Что нам предложить миру? 30 лет я слышу, что Россия никак не может родить новую глобальную идею, которая стала бы новой путеводной звездой для всего прогрессивного человечества.