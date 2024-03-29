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The Moscow Post

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За прошлый год в Петербурге отремонтировано более 400 нежилых зданий

За прошлый год в Петербурге отремонтировано более 400 нежилых зданий

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, за 2023-й год в Санкт-Петербурге было отремонтировано 438 нежилых зданий, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.

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