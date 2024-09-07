В Братске уже стартовал отопительный сезон

В Братске на этой неделе уже начали подключать к отоплению социальные объекты. Как сообщили в мэрии города, хотя холода еще не пришли, в связи с обращениями жителей решили отопительный сезон решили начать раньше — с 5 сентября.
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