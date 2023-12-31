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Закон и Порядок

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  • Леонид Руси
    И опять жидяра... Голубицкий... Жиды полностью управляют бандерлогией... А хохлы... это пушечное мясоЧешские педерасты...
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    Вся эта шваль работала на гитляраЧешские педерасты...

Судья посмотрела видео и ужаснулась: Теперь кавказец который "втащил" русскому с младенцем на руках НГ будет проводить в КПЗ. Вывели на цепи

Судья посмотрела видео и ужаснулась: Теперь кавказец который "втащил" русскому с младенцем на руках НГ будет проводить в КПЗ. Вывели на цепи

Avia.pro - Новости Из Подсудимого в Героя Улиц: Драматический Арест в Ленобласти Сцена, достойная голливудского боевика, развернулась в Всеволжском городском суде, где словно в кино вывели буйного "хозяина" жилого комплекса.

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Лебедев Андрей Юрьевич
Оторвать яйца, переломать руки и ноги и выкинуть на улицу.
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11 час.

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