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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Луис Энрике согласился на переход во «Фламенго». Бразильцы предлагают «Зениту» 35 млн евро за 85% прав на игрока (ESPN Brasil)

Луис Энрике Андре готов присоединиться к « Фламенго ». Как сообщает ESPN Brasil, вингер « Зенита » дал согласие на переход в клуб из Рио-де-Жанейро.

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