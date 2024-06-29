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Разбираем пары 1/8 Евро: уязвимость Бельгии, испытание Италии, где ждем сенсацию?

Разбираем пары 1/8 Евро: уязвимость Бельгии, испытание Италии, где ждем сенсацию?

В субботу стартует плей-офф Евро-2024 – теперь все всерьез. Одна ошибка может обернуться катастрофой, а звезды должны решать и сиять как можно ярче.

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