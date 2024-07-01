Что такое японская диета, плюсы и минусы, меню на неделю

Японская диета привлекает внимание многих своим обещанием быстрого и значительного снижения веса. Однако перед тем как приступить к такому режиму питания, важно понять его основные принципы и потенциальные недостатки.
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