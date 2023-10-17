"Они поддерживают меня, просто боятся": Сбежавший во Францию актер Назаров, сдал своих коллег Нагиева и Хабенского

Интересная жизнь с Vera Star Дмитрий Нагиев, знаменитый 56-летний актёр, шоумен, телеведущий и режиссёр, последнее время вызывает у своих фанатов много вопросов из-за своего отсутствия на телеэкранах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- После того как в Москве были проведены массовые облавы на мигрантов, стал понятен размах коррупции в России
- "О чем вы говорите, какая интеграция в общество - когда везут с собой средневековье", - глава СПЧ Фадеев раскритиковал мигрантов
- Украинский Николаев: Надежда умирает последней, но она явно уже в реанимации...
Свежие комментарии