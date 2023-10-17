Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 057 подписчиков

"Они поддерживают меня, просто боятся": Сбежавший во Францию актер Назаров, сдал своих коллег Нагиева и Хабенского

"Они поддерживают меня, просто боятся": Сбежавший во Францию актер Назаров, сдал своих коллег Нагиева и Хабенского

Интересная жизнь с Vera Star Дмитрий Нагиев, знаменитый 56-летний актёр, шоумен, телеведущий и режиссёр, последнее время вызывает у своих фанатов много вопросов из-за своего отсутствия на телеэкранах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
А что ТЫ хочешь то!!??.... если у вас УМЕНИЕ ВРАТЬ!!!  измышлять, подражать.... извращать,... талантом называется.
Ответить
3 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Актеры всегда умеют чужое выдать за свое.
Ответить
1 час.
Алексей Тан
Присвоить.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх