Царёв негодуе, Россия ничего не делает чтобы понравиться кастрюлеголовым

Виктор Анисимов Не, Олешек, ты это серьёзно? Это страна - победитель должна что - то делать чтобы понравиться украинцам? Может быть Россия победив украину должна будет выплатить украине в целом, и всем украинцам в частности репарации? "Понять, и простить" украинцам предательство, потом нижайще попросить у украинцев прощения, покаяться за свою победу, и платить, платить и платить? А ты Олешек часом не окуел ли от своей укропской жажды халявы? С какого это перепуга Россия должна предпринимать какие то шаги для того чтобы украинцы нас приняли и простили? Зачем нам "завоёвывать симпатии украинцев"? Разве это победитель должен стараться понравиться побеждённым, а не наоборот? Испокон веков так повелось - если побеждённый народ хочет остаться в живых, а не стать падалью, он старается понравиться победителям, вызвать симпатию у победителя, угождать ему, и всё это для того чтобы победитель позволил жить побеждённым.