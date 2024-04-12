Виктор Анисимов Не, Олешек, ты это серьёзно? Это страна - победитель должна что - то делать чтобы понравиться украинцам? Может быть Россия победив украину должна будет выплатить украине в целом, и всем украинцам в частности репарации? "Понять, и простить" украинцам предательство, потом нижайще попросить у украинцев прощения, покаяться за свою победу, и платить, платить и платить? А ты Олешек часом не окуел ли от своей укропской жажды халявы? С какого это перепуга Россия должна предпринимать какие то шаги для того чтобы украинцы нас приняли и простили? Зачем нам "завоёвывать симпатии украинцев"? Разве это победитель должен стараться понравиться побеждённым, а не наоборот? Испокон веков так повелось - если побеждённый народ хочет остаться в живых, а не стать падалью, он старается понравиться победителям, вызвать симпатию у победителя, угождать ему, и всё это для того чтобы победитель позволил жить побеждённым.
Царёв негодуе, Россия ничего не делает чтобы понравиться кастрюлеголовым
Комментарии
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Tania Еременко
Нравиться этим зомби и нерусям? Нацикам и бандероголовым? Да ни за что! Пусть валят в гейропку, выродки.
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7 час.
Татьяна Собколова
Сама слышала это его высказывание в программе "60 минут", автор все правильно написал. Видать хорошо Царева приложили.
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7 час.
ЛЗ
Людмила Зиновьева
Хорошо отношусь и к Цареву, и к Анисимову. Но здесь Анисимов не прав. Нельзя так, в таком хамском тоне, разговаривать с людьми. Царев хочет восстановления нормальных, дружеских отношений, и все нормальные люди в России этого хотят, и на Украине нормальные люди этого хотят. И если что-то из вариантов нам не подходит - нужно разговаривать минимум корректно. Тем более, что лично Царев своей гражданской, дружеской по отношению к России позицией это заслуживает.
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2 час.
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