Метеорный поток Ориониды можно будет увидеть в небе над Новосибирском ночью 22 октября

Наблюдать за "падающими звёздами" новосибирцам советуют во второй половине ночи.В ночь с 21 на 22 октября в небе над Новосибирском можно будет увидеть метеорный поток Ориониды, который достигнет в это время своих пиковых значений.
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