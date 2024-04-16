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Из аэропорта Дубая не могут вылететь около двух с половиной тысяч граждан России

Из аэропорта Дубая не могут вылететь около двух с половиной тысяч граждан России

Глава АТОР Майя Ломидзе во вторник, 16 апреля, сообщила, что из-за ливней, обрушившихся на столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из аэропорта Дубая не могут вылететь около 2,5 тысяч российских туристов.

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