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ИБ-эксперт Кузьменко: проверка почты и сайтов обезопасят шопинг в киберпонедельник

ИБ-эксперт Кузьменко: проверка почты и сайтов обезопасят шопинг в киберпонедельник

В 2024 году первый день крупных распродаж, именуемый "киберпонедельником", пройдет 29 января. В этот день многие товары будут продаваться с большой скидкой, что вызовет большую активность интернет-мошенников.

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