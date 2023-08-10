ВМЕСТЕ - легче ВСЁПолитикаПодписатьсяМы переживаем фантастический период в истории. Сейчас решается судьба земной цивилизации.Мы переживаем фантастический период в истории. Сейчас решается судьба земной цивилизации. Андрей Фурсов.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииRichard B Riddickhttps://youtu.be/l7N80tNwS3gКонтркультура как оружие консьюмеристского капитализма. Андрей ФурсовYouTubeОтветить7 час.Richard B Riddickhttps://youtu.be/X6ggrfIzSKoТирания свободы: радикальный протест, как инструмент глобализмаYouTubeОтветить7 час.Richard B Riddickhttps://youtu.be/tagnwWm_oNIАндрей Фурсов: Следите за их руками - Что скрывается за великим обнулениемYouTubeОтветить6 час.
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