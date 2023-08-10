ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Мы переживаем фантастический период в истории. Сейчас решается судьба земной цивилизации.

Мы переживаем фантастический период в истории. Сейчас решается судьба земной цивилизации.

Мы переживаем фантастический период в истории. Сейчас решается судьба земной цивилизации. Андрей Фурсов.

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Richard B Riddick
https://youtu.be/l7N80tNwS3g
Контркультура как оружие консьюмеристского капитализма. Андрей Фурсов
YouTube
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7 час.
Richard B Riddick
https://youtu.be/X6ggrfIzSKo
Тирания свободы: радикальный протест, как инструмент глобализма
YouTube
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7 час.
Richard B Riddick
https://youtu.be/tagnwWm_oNI
Андрей Фурсов: Следите за их руками - Что скрывается за великим обнулением
YouTube
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6 час.

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