Британия считает необходимым отправить на Украину боевой контингент НАТО

Лондон испугали успехи русской армии, поэтому НАТО должно занять оборону по Днепру - источник.В случае существенного продвижения русской армии на Украине, войска НАТО должны вторгнуться на ее территорию и занять оборонительные позиции по правому берегу Днепра.
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