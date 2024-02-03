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Британия считает необходимым отправить на Украину боевой контингент НАТО

Британия считает необходимым отправить на Украину боевой контингент НАТО

Лондон испугали успехи русской армии, поэтому НАТО должно занять оборону по Днепру - источник.В случае существенного продвижения русской армии на Украине, войска НАТО должны вторгнуться на ее территорию и занять оборонительные позиции по правому берегу Днепра.

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