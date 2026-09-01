В Москве оштрафовали прыгнувшего на рельсы в метро за наушником

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который спрыгнул на жесткий путь за последним вагоном поезда на станции "Университет дружбы народов" Троицкой линии московского метро.
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