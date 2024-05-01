На Рязанском НПЗ вспыхнул пожар после атаки БПЛА

В ночь на 1 мая, по данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами шесть беспилотников ВСУ: три над Воронежской областью, по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями.
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