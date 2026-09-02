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Газета.ру

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ФАС проанализирует розничные цены на сахар

ФАС проанализирует розничные цены на сахар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование на сахар в рознице. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

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