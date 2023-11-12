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Схватка главарей режима: Кто хотел подставить "экс-комика" под русский "Искандер"?

Схватка главарей режима: Кто хотел подставить "экс-комика" под русский "Искандер"?

Чем ближе трагический конец проекта «Анти-Россия», тем яростнее кидаются друг на друга пауки в этой банке.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Вот и крысы задергались, а смерть то уже ходит рядом! 500 тыс.  мужиков убить - ну не УБИЙЦЫ!!!!! МРАЗИ! Доскакались!!!
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1 д.
Регина Толстоброва
Теперь как пауки в банке.
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1 д.

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