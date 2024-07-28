Нетрезвый водитель спровоцировал смертельное ДТП в Уссурийске

Два человека погибли в результате ДТП, при котором грузовик упал с моста в Уссурийске. Нетрезвый водитель легкового автомобиля превысил скорость и врезался в грузовик, который съехал с дороги и упал с моста, сообщили 28 июля в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.