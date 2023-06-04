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Когда после Троицы приступают к садовым и огородным работам

Когда после Троицы приступают к садовым и огородным работам

Когда после Троицы приступают к садовым и огородным работам Марина ОнегинаСогласно народному поверью, все работы, связанные с землей, заканчивают до Троицы.

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