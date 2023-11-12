Тактаров хочет увидеть бой Аспинэлла и Миочича в UFC

Легенда смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров поделился мнением, кто должен стать следующим соперником англичанина Тома Аспинэлла после его победы в бою с россиянином Сергеем Павловичем на 295-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).