Тактаров хочет увидеть бой Аспинэлла и Миочича в UFC

Легенда смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров поделился мнением, кто должен стать следующим соперником англичанина Тома Аспинэлла после его победы в бою с россиянином Сергеем Павловичем на 295-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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