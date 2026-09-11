The Times: к 2028 году у России закончатся ресурсы на ведение войны

Россия может исчерпать ресурсы для войны на Украине в 2028 году. Об этом в интервью британской газете The Times заявил глава ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко.
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