ТВАРИ... ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ОНИ НАС ВОСПРИНИМАЮТ

Сами виноваты! Назовите мне хоть один немецкий фильм снятый о зверствах фашистов на территории СССР!? Зато НАШИ о СССР столько дерьма наснимали- на 100 лет вперёд!

АК

Александр Кутуев

У нас своих таких полно! Тех, которые живут среди нас и должны-бы видеть, что на западе про нас сплошное наглое враньё! А что же брать с иностранных дебилов...