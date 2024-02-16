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ТВАРИ... ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ОНИ НАС ВОСПРИНИМАЮТ

ТВАРИ... ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ОНИ НАС ВОСПРИНИМАЮТ

Мне попал в руки вроде бы бесхитростный, но натурально ошарашивший меня документ. Вторые сутки пребываю во внутреннем раздражении, не зная, на ком сорвать злость.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Ну, точно Серенька бухой)))
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5 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Сами виноваты! Назовите мне хоть один немецкий фильм снятый о зверствах фашистов на территории СССР!? Зато НАШИ о СССР столько дерьма наснимали- на 100 лет вперёд!
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3 час.
АК
Александр Кутуев
У нас своих таких полно! Тех, которые живут среди нас и должны-бы видеть, что на западе про нас сплошное наглое враньё! А что же брать с иностранных дебилов...
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2 час.

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