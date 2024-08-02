5 советов, как спастись от жары

Такого жаркого лета, как в этом году, не было давно. Когда на термометре +40 градусов, не хочется делать ничего – только лежать пластом под кондиционером и ждать вечера, когда станет хоть чуть-чуть прохладнее.
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