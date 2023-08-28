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Женская сборная Китая вышла в элитный дивизион ЧМ впервые с 2009-го. Финал 1A в Шэньчжэне посетили 10 088 зрителей, средняя посещаемость «Куньлуня» в КХЛ-2022/23 – 811 человек

Азиатская команда выиграла 5 из 5 матчей на домашнем турнире в дивизионе 1A. В финале китайская сборная обыграла Нидерланды (2:1).

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