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Сенатор Ковитиди: разрушение основ ядерной безопасности ведёт мир к апокалипсису

Сенатор Ковитиди: разрушение основ ядерной безопасности ведёт мир к апокалипсису

Разрушение основ мировой ядерной безопасности ведёт мир к апокалипсису, заявила в беседе с RT сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

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