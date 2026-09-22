Вместо Пекина и Шанхая русские туристы выбирают редкие маршруты в Китае

Туристы стали отказываться от привычных туров в Китай ради поездок в экзотические регионы страны.Русские туристы начали массово менять традиционные экскурсионные маршруты по Китаю на уникальные индивидуальные поездки.
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