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Царьград

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Вместо Пекина и Шанхая русские туристы выбирают редкие маршруты в Китае

Вместо Пекина и Шанхая русские туристы выбирают редкие маршруты в Китае

Туристы стали отказываться от привычных туров в Китай ради поездок в экзотические регионы страны.Русские туристы начали массово менять традиционные экскурсионные маршруты по Китаю на уникальные индивидуальные поездки.

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