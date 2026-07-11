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China Lands Reusable Rocket On Barge, But SpaceX Remains Years Ahead

China Lands Reusable Rocket On Barge, But SpaceX Remains Years Ahead

China Lands Reusable Rocket On Barge, But SpaceX Remains Years Ahead China successfully landed the first-stage booster of a Long March 10B rocket on a floating barge during an orbital launch test earlier Friday, marking the first major step in reusable launch technology, albeit roughly a decade behind Elon Musk's SpaceX.

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