China Lands Reusable Rocket On Barge, But SpaceX Remains Years Ahead China successfully landed the first-stage booster of a Long March 10B rocket on a floating barge during an orbital launch test earlier Friday, marking the first major step in reusable launch technology, albeit roughly a decade behind Elon Musk's SpaceX.
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