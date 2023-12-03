Третьего декабря в Архангельской области похолодает до -13 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС сегодня днём в регионе пройдёт небольшой снег, а утром ожидается туманСогласно прогнозу Северного УГМС сегодня днём в регионе пройдёт небольшой снег, а утром ожидается туманСиноптики обещают переменный ветер 2-5 метров в секунду.