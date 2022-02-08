Под Орлом МАЗ смял Опель и «проглотил» Тойоту

7 февраля в 8:30 водитель 1968 года рождения, за рулём Опель Вектра, двигалась по автодороге «Тросна-Калиновка» и в районе 433 км врезалась в МАЗ с цистерной, под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался во встречном направлении.