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Под Орлом МАЗ смял Опель и «проглотил» Тойоту

Под Орлом МАЗ смял Опель и «проглотил» Тойоту

7 февраля в 8:30 водитель 1968 года рождения, за рулём Опель Вектра, двигалась по автодороге «Тросна-Калиновка» и в районе 433 км врезалась в  МАЗ с цистерной, под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался во встречном направлении.

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