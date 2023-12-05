Умер от острого отравления альфа-PVP: прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении сбытчика пси...

Умер от острого отравления альфа-PVP: прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении сбытчика психотропных веществФото: Генеральная прокуратураПрокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего неработающего жителя г.