Умер от острого отравления альфа-PVP: прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении сбытчика пси...

Умер от острого отравления альфа-PVP: прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении сбытчика психотропных веществФото: Генеральная прокуратураПрокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего неработающего жителя г.
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