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Российские школьники попытались поджечь палку от Вечного огня

Российские школьники попытались поджечь палку от Вечного огня

В Приморском крае оштрафовали родителей подростков, игравших с Вечным огнем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

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