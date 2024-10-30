Водителя пришлось вырезать. Во Владивостоке произошло смертельное ДТП с большегрузом

Во Владивостоке ночью произошло жуткое смертельное ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Грузовик врезался в большегруз с такой силой, что кабина машины деформировалась до неузнаваемости, а водитель погиб.
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