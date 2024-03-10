Артистка цирка на Вернадского скончалась в больнице после обморока за кулисами

Пресс-служба правительства Херсонской области 22-летняя артистка Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Влада Морозова скончалась в больнице через несколько часов после того, как внезапно потеряла сознание за кулисами.
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