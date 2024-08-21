2 сентября в Архангельской области ограничат продажу алкоголя

Как сообщает городская администрация если 1 сентября (День знаний) является воскресеньем, ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции распространяются на первый учебный день нового учебного года — 2 сентября.
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